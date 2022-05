Şehit yakınlarından ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık

Adana’nın Ceyhan ilçesinde şehit aileleri "Bir Şehit, Bir Çocuk" diyerek tarlalarda çalışan mevsimlik işçilerin çocuklarına bayramlık hediye etti.

Tüm Şehit Çocukları Derneği Kurucu Başkanı Meltem Kaya, sosyal medya aracılığıyla geleneksel hale getirdiği “Bir Şehit, Bir Çocuk” organizasyonunda 700 çocuğun yüzünü güldürdü.

Kampanyada Türkiye’nin dört bir yanından şehit yakınları ve hayırsever vatandaşların yardımıyla alınan bayramlıklar tarım işçilerinin çocuklarına dağıtıldı.

Romanlar Dernek Başkanı Yılmaz Tiger, “Burası Gazi Köy, her sene buraya böyle bayramlıklar getiriliyor. Şehitlerimizden Allah razı olsun, Allah rahmet eylesin, mekânları cennet olsun. Her yıl bizim çocuklarımızı sevindiriyorlar, bizleri düşünenlere çok teşekkür ediyoruz. Bunları gönderen şehit ailelerine teşekkür ediyoruz, şehitlerimizin mekânı cennet olsun, Allah razı olsun” dedi.

Tarım işçisi Hatice Yılmaz ise duygularını şu şekilde ifade etti: “Şehitlerimizin ailelerinden Allah razı olsun, gönderen de sağ olsun, şehitlerimizin mekânları cennet olsun. Bize bunları getirenlerden herkesten Allah razı olsun, Allah kaza bela vermesin. Sizlerden de Allah razı olsun.”

Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği Başkanı Meltem Kaya da, “Gelenekselleştirdiğimiz her Ramazan Bayramı'nda şehitlerimiz adına bayramlıklar dağıtıyoruz. Bir şehit bir çocuk bayram hediyelerimizi bugün burada başladık. Birkaç ilde de bayramlıklarımızı dağıtmaya devam edeceğiz. Bu defa şehitlerimizin aileleri ve hayırseverlerimizin desteği ile yaklaşık 700 çocuğumuza bayramlık dağıtıyoruz” dedi.

