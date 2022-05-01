Bu kez kadından erkeğe şiddet Adana’da bir genç kızın kaldırımda oturan erkeği tokatlayarak “Seni öldürürüm” diye tehdit etmesi an be an görüntülendi

Adana’da bir genç kızın kaldırımda oturan erkeği tokatlayarak dövüp “Seni öldürürüm” diye tehdit etmesi an be an görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre mahallede kaldırımda oturan bir erkeğin yanındaki genç kız, birden bağırmaya başladı. Kaldırımda oturan erkeğe defalarca kez “Seni öldürürüm” diye tehditte bulunan genç kız, daha sonrada erkeğe şiddet uygulamaya başladı. Tokat atan genç kıza erkeğin tepki göstermesi de dikkat çekti. Bir süre daha oturan erkeği tehdit edip bağıran genç kız daha sonra sakinleşirken, yaşananlar çevredeki vatandaşlar tarafından an be an görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.