Adana'ya şehit ateşi düştü (2)

CENAZE ADANA'YA GETİRİLDİ
Şırnak'ta Cudi Dağı bölgesinde süren Eren Abluka-5 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan, kaldırıldığı Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit olan Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz'in cenazesi, uçakla memleketi Adana'ya getirildi. Burada düzenlenen karşılama törenine, şehidin babası Hüseyin, annesi Hediye Akdeniz, Vali Süleyman Elban, milletvekilleri, belediye başkanları, kent protokolü ve akrabaları katıldı. Duaların edilmesinin ardından şehidin cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Yumurtalık ilçesi Hamzalı Mahallesi Mezarlığı'na gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez ADANA,(DHA)
2022-05-01 11:33:29
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