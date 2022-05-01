Adana'ya şehit ateşi düştü (2)

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



CENAZE ADANA'YA GETİRİLDİ

Şırnak'ta Cudi Dağı bölgesinde süren Eren Abluka-5 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan, kaldırıldığı Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit olan Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz'in cenazesi, uçakla memleketi Adana'ya getirildi. Burada düzenlenen karşılama törenine, şehidin babası Hüseyin, annesi Hediye Akdeniz, Vali Süleyman Elban, milletvekilleri, belediye başkanları, kent protokolü ve akrabaları katıldı. Duaların edilmesinin ardından şehidin cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Yumurtalık ilçesi Hamzalı Mahallesi Mezarlığı'na gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez ADANA,(DHA)

2022-05-01 11:33:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.