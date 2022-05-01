Adanaspor - Beypiliç Boluspor 1-2

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Yusuf KANTARLI / ADANA,(DHA)-

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Mehmet Türkmen , Sezgin Çınar, Kemal Mavi

ADANASPOR: BurakUlaş , Celil (Dk.82 İbrahim), Benasser, Bruns(Dk.90 Yiğithan), Evren (Dk.81 Harun) , Cıss , Eren, Roche, İsmail, Fıratcan

BEYPİLİÇ BOLUSPOR: SelmaniAbdurrahim, Fethi, Eray (Dk.81 Tugay), Hakan, Gökhan (Dk.82 Bregu), Rossi, Emin (Dk.64 Arda) Abdurrahman , Berk, Balaj (Dk.73 Kassongo)

GOLLER: Dk.16 Yohan Roche (Adanaspor) - Dk.35 Berk Yıldız, Dk.50 Gökhan Karadeniz (pen) (Beypiliç Boluspor)

SARI KART: İsmail, Burak, Roche, İbrahim (Adanaspor) - Abdurrahim, Tugay (Beypiliç Boluspor)

Spor Toto 1'inci Lig'in 35´inci haftasında Adanaspor sahasında Beypiliç Boluspor´a 2-1 yenildi.

16´ncı dakikada Adanaspor´da köşe vuruşu kullanan Celil, içeri ortaladı. Roche´nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

21´inci dakikada Adanaspor´da kaleci Burak hızlı oynamak istedi ancak top Balaj´a çarptı. Balaj´dan sekip kaleye yönelen topu Evren önledi.

27´nci dakikada Boluspor´da Eray´ın pasında topla buluşan Roshi´nin vuruşunda kaleci Burak gole izin vermedi.

35´inci dakikada Boluspor´da topla buluşan Berk´in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu:1-1.

50´nci dakikada Boluspor´da penaltı kullanmak için topun başına gelen Gökhan, takımını öne geçiren golü kaydetti: 1-2.

54´üncü dakikada Adanaspor´da köşe vuruşu kullanan Celil, topu içeri ortaladı. Ceza sahası içerisinde oluşan karambolde gol şansı arayan Adanaspor´a kaleci Selmani izin vermedi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele Beypiliç Boluspor´un üstünlüğüyle sona erdi.

DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2022-05-01 18:08:54



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