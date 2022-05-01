Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 - Boluspor: 2

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Spor Toto 1. Lig’in 35. haftasında Adanaspor, Boluspor’u ağırladı. Müsabaka konuk ekibin 21 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar

16. dakikada Celil'in kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Yohan Roche kafayla topu ağlara gönderdi. 10

27. dakikada Eray’ın ortasında kale önünde topla buluşan Roshi’nin vuruşu Burak’ın kontrolünde auta çıktı.

35. dakikada Boluspor atağında ceza sahasına yapılan ortada topla buluşan Berk Yıldız, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 11

50. dakikada Boluspor penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Gökhan Karadeniz topu ağlara yolladı. 12

79. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Roshi'nin şutunda kaleci Burak gole izin vermedi..

90. dakikada İbrahim'in pasıyla ceza yayına yakın bir noktada topla buluşan Eren'in şutunda kaleci Selmani meşin yuvarlağı kontrol etti.



Stat: Yeni Adana

Hakemler: Mehmet Türkmen xx, Sezgin Çınar xx, Kemal Mavi xx

Adanaspor: Burak Çapkınoğlu xx, Ulaş Zengin xx, Celil Yüksel xx (İbrahim Aksu dk. 82 ?), Youssef Benasser xx, Thomas Bruns xx (Yiğithan Güveli dk. 90 ?), Evren Korkmaz xx (Harun Kaya dk. 81 ?) Amadou Ciss xx, Eren Karadağ xx, Yohan Roche xx, İsmail Erdoğan xx, Fıratcan Üzüm xx

Yedekler: Özer Enes Soylu, Kadir Keleş, Hakan Eroğlu

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Boluspor: Gentian Selmani xx, Abdurrahim Dursun xx, Fethi Özer xx, Eray Ataseven xx (Tugay Nacar dk. 81 ?), Hakan Bilgiç xx, Gökhan Karadeniz xx (Dejvi Bregu dk. 82 ?), Odise Rossi xx, Emin Bayram xx (Arda Hilmi Şengül dk. 64 x), Abdurrahman Canlı xx, Berk Yıldız xx, Bekim Balaj xx (Kabongo Kasongo dk. 73 x)

Yedekler: Oleksandr Rybka, Oğu Kaan Doğan, Jakob Novak, Ali Keten, Arda Köksal, Bülent Cevahir

Teknik Direktör: Osman Nuri Işılar

Goller: Yohan Roche (dk. 16) (Adanaspor), Berk Yıldız (dk. 35), Gökhan Karadeniz (dk. 50 pen.) (Boluspor)

Sarı kartlar: İsmail Erdoğan, Yohan Roche, İbrahim Aksu (Adanaspor), Abdurrahim Dursun, Tugay Kaçar (Boluspor)

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