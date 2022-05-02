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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da 5 milyon 640 bin kaçak makaron ele geçirildi

İHA

Adana'da 5 milyon 640 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana polisi, kaçakçılara yönelik düzenlediği operasyonda gümrük kacağı 5 milyon 640 bin makaron, 30 bin doldurulmuş sigara ve 265 kilo kıyılmış tütün ele geçirdi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekiplerine Seyhan ilçesi Alidede ve Kocavezir Mahallerinde yüklü miktarda kaçak sigara ve makaron olduğu bilgisi ulaştı. Polis bu bilgi üzerine adreslere baskın yaptı. Yapılan baskında polis depolarda gümrük kacağı 5 milyon 640 bin makaron, 30 bin doldurulmuş sigara ve 265 kilo kıyılmış tütün ele geçirdi. Olaylarla ilgili 2 kişi de gözaltına alındı. Zanlılar sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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