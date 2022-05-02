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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Savaş'ı, amcasını vurmak isteyen husumetlileri yanlışlıkla öldürmüş

DHA

Savaş'ı, amcasını vurmak isteyen husumetlileri yanlışlıkla öldürmüş


Yusuf KANTARLI-Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)ADANA'nın Sarıçam ilçesinde amcası Orhan Sayğılı'yı eve bıraktığı sırada silahlı saldırıya uğrayan Savaş Sayğılı'nın (22) öldürülmesi ile ilgili 4 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin, husumetli oldukları Orhan Sayğılı'yı öldürmek istedikleri fakat yanlışlıkla yeğenini vurdukları ortaya çıktı.
Olay, 8 Nisan'da saat 03.30 sıralarında Sarıçam ilçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Savaş Sayğılı, iddiaya göre amcası Orhan Sayğılı'yı evine bıraktığı sırada apartmanın otoparkında kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Tabancadan çıkan kurşunlarla ağır yaralanan Sayğılı, yere yığıldı. Şüpheliler ise otomobille olay yerinden kaçtı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Amcasının otomobille yakındaki tıp merkezine götürdüğü Savaş Sayğılı, ilk müdahalenin ardından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım alınan Sayğılı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan polis ekipleri, silahlı saldırıda kullanılan otomobilin çalıntı olduğunu belirledi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, otomobildekilerin Mutlu Budak (33), Volkan Zafer Yeğen (31), Beytullah Yüksel (26) ve Furkan Çavuş (24) olduğunu tespit etti. Şüpheliler, evlerine yapılan baskınlarla gözaltına alındı.
SUÇU BİRBİRLERİNE ATTILAR
Ekipler, amca Orhan Sayğılı'nın şüphelilerden Volkan Zafer Yeğen'i bir süre önce yaraladığını, bu nedenle ikili arasında husumet başladığını belirledi. Şüphelilerin asıl hedefinin Orhan Sayğılı olduğu ancak yanlışlıkla yanındaki yeğenini vurdukları saptandı. Sorguya alınan şüphelilerin suçu birbirlerine attığı da öne sürüldü. Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mutlu Budak, Volkan Zafer Yeğen, Beytullah Yüksel tutuklandı, Furkan Çavuş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI
2022-05-02 11:07:41

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