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Bakan Kirişci: "Yağış eksikliği genel üretimi sarsacak boyutta değil" Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, tarım alanlarındaki yağış eksikliğinin ülkenin genel üretimini sarsacak boyutta olmadığını söyledi

İHA

Bakan Kirişci: "Yağış eksikliği genel üretimi sarsacak boyutta değil" Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, tarım alanlarındaki yağış eksikliğinin ülkenin genel üretimini sarsacak boyutta olmadığını söyledi

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, tarımda yağış kaynaklı eksikliklerin ülkenin genel üretimini sarsacak boyutta olmadığını söyledi.
Adana’da kent protokolü, 75'inci Yıl Sanat Galerisi'nde bayramlaştı. Düzenlenen programa katılan Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, protokol ile bayramlaştıktan sonra gazetecilerin de bayramını kutladı.

“Ülkemizin genel üretiminde sarsıcı bir durum yok”
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Kirişci, önümüzdeki günlerde Türkiye açısından umut verici gelişmeler olmasını beklediğini belirterek, “Bugünlerde yağış dolayısıyla ülkemizin farklı yönlerinde bizim kendi tarım alanlarımızı ilgilendiren hususlarda bazı eksiklikler bazı yağışlardan kaynaklı olumsuzluklar olabiliyor. Ama bunlar ülkemizin genel üretimini sarsacak boyutta olmayıp, her zaman olduğu gibi beklenilen durumlardır. Daha büyük felaketlerden Allah bizi ve bütün varlıklarını muhafaza eylesin. İnşallah önümüzdeki günlerde ülkemiz açısından çok daha güzel, çok daha umut verici gelişmeler olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum” diye konuştu.

“Hayatta acı ve mutluluk bir arada”
Herkesin bayramını da kutlayıp şehitleri de anan Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, daha sonra şunları söyledi:
“1 aylık Ramazanı Şerif'in ardından Ramazan Bayramı’nı idrak ediyoruz. Millet olarak rabbim bu bayramı da geçmiş bayramları da gelecek bayramımızı da hayırlara vesile kılsın inşallah. Bayramlar sevinç ve mutluluktur. Uzun bir Ramazan müfredatının ardından bir kutlamadır bayram. İnşallah memleketimiz huzur ve sükun içerisinde bu bayramı da idrak edecektir. Önceki gün hayatını kaybeden İsmail Can Akdeniz kardeşimizin cenaze merasimine katıldık. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. İsmail kardeşimizle birlikte onlar bu vatan için bu bayrak için aziz millet için gözlerini kırpmadan canlarını kanlarını feda etmiş kahramanlarımızdır. Onların makamları yücedir Âlidir. Bizim inancımız bunu emreder. Bütün şehitlerimize müteşekkir olduğumuzu onların sayesinde nefes aldığımızı bir kez daha belirterek ruhları şad olsun. Memleketimize içeriden ve dışarıdan gelebilecek her türlü tehlikelere karşı, ordumuzun, emniyet güçlerimizin, devletimizin bütün birimleri her zaman olduğu gibi gereken cezayı ve cevabı vermeye devam edecektir. Hayatın kendi akışı içerisinde acı ve mutluluk bir arada. Dün onu yaşadık ailemizle birlikte. Ama bugün de bayramın birinci günü. Tekrar sizler aracılığıyla Adanalı hemşehrilerimizin bayramını kutluyorum.”
Bayramlaşmaya Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İsmet Yüksel, milletvekilleri ve kent protokolü katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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