17 yaşındaki Muhammet’ten 1 gündür haber alınamıyor Adana’da bayramın birinci günü sevgilisiyle buluşmaya giden 17 yaşındaki genç bir daha evine dönmedi

Adana’da bayramın birinci günü sevgilisiyle buluşmaya giden 17 yaşındaki genç bir daha evine dönmedi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki Muhammet Polat Ramazan Bayramının birinci günü “sevgilimle buluşacağım” diyerek evden çıktı. Ancak o gün evine bir daha dönmedi. Bunun üzerine ailesi Polat’ın telefonunu aradı ancak ulaşamadı. Aile Polat’a ulaşamayınca başına bir iş geleceğinden şüphelenerek polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Ancak aradan geçen bir güne rağmen Polat bulunamadı. Ailesi Polat’ın hayatından endişe ediyor.

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