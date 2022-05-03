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Yol çöktü, otobüs göle devrildi Adana’da yolun bir kısmının çökmesi sonucu toplu taşıma otobüsü göle devrildi

İHA

Yol çöktü, otobüs göle devrildi Adana’da yolun bir kısmının çökmesi sonucu toplu taşıma otobüsü göle devrildi

Adana’da yolun bir kısmının çökmesi sonucu toplu taşıma otobüsü Seyhan Baraj Gölü'ne devrildi.
Edinilen bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi'nde yolun bir kısmında çökme meydana geldi. Bu sırada seyir halinde olan Mustafa Talan yönetimindeki 01 J 0102 plakalı boş toplu taşıma halk otobüsü, yolun çökmesi sonucu Seyhan Baraj Gölü'ne devrildi.
Piknik yapmak için bölgeye gittiği öğrenilen ve kazadan yara almayan Talan, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Otobüs, çekiciyle devrildiği bölgeden çıkarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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