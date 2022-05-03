Adanaspor bayramın ikinci günü top başı yaptı

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Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında karşılaşacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı.

Ligde geçtiğimiz hafta Boluspor'a 21'lik skorla mağlup olan Adanaspor, 8 Mayıs Pazar günü deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar ve ekibi iki haftadır devam eden kötü gidişe dur demek isterken, turuncubeyazlı ekip maçın hazırlıklarına başladı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi.

Adanaspor Tuzlaspor'a 41, Boluspor'a ise 21'lik skorla yenilerek sahadan mağlup ayrılmıştı.

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