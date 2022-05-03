Mustafa Sarıgül, Adana’da ‘genel af’ çağrısını tekrarladı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Adana’da ‘Genel af’ çağrısını tekrarlayarak, “Toplumsal barışa ve kardeşliğe ihtiyaç var. Gülmeyen yüzleri güldürelim, toplumdaki gerginliği ortadan kaldıralım” dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bayramlaşma programlarına katılmak üzere Adana’ya geldi. Karaisalı ve İmamoğlu ilçelerine giden Sarıgül, burada vatandaşlarla bayramlaştı. Ardından Kürkçüler Cezaevi önüne gelen Sarıgül, mahkum yakınlarını dinledi ve bir süre onlarla sohbet etti. Sarıgül daha sonra cezaevi önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. ‘Genel af’ çağrısını yineleyen Sarıgül, “9 Nisan tarihinden bu yana Türkiye’mizin bir çok cezaevini dolaşıyorum. Mahkum yakınlarından çok değerli bilgileri alıyorum. Gördüğüm manzara şu; toplum son derece gergin ve mutsuz. Cezaevleri son derece dolu. 270 bin kapasiteli cezaevlerimiz şuanda 300 binin üzerinde kişi var. Özellikle cezaevlerinde çocuklar var annelerinin yanında beklemekte. Pandemi koşulları nedeniyle yargılanmaları çok hızlı yapıldığını ve bazı şeylerin gözden kaçtığı bilgilerini almaktayız. Toplumsal barışa ve kardeşliğe ihtiyaç var. Devletimiz güçlüdür, adildir ve şefkatlidir. O nedenle çocuklar için, anneler ve babalar için affet Türkiye'm. Toplumsal barış, kardeşlik hukuk için affet Türkiye'm demeye çağırıyorum. Bu çağrım siyasi değil vicdanidir. Bu çağrımız gönülleri alma, yaraları sarma çağrısıdır. İnşallah gülmeyen yüzleri güldürelim, toplumdaki gerginliği ortadan kaldıralım. 4 buçuk milyon Suriyeli bakan benim Türkiye'm 250 binin üzerindeki kader mahkumlarına da kucak açmalıdır. Bu mahkumlar çıktığında da onlara gerek iş, psikolojik ve ekonomik destek vererek onları toplum ile kaynaştırmalıyız” diye konuştu.

Açıklamaların ardından Sarıgül, TDP Adana İl Binası'na giderek burada partililerle bayramlaştı.

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