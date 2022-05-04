Hırsızlık şüphelilerine operasyonda 6 kişi tutuklandı (2)- Yeniden

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hırsızlık şüphelilerine operasyonda 6 kişi tutuklandı (2)- Yeniden

DHA

Hırsızlık şüphelilerine operasyonda 6 kişi tutuklandı (2)- Yeniden


Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da, 15 farklı olayda 100 bin liralık hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 6´sı tutuklandı, 4´ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şüphelilerden Serhat Asan´ın (22), bir apartmanın otoparkındaki motosikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde 10 gün içerisinde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, 15 ayrı hırsızlık olayında ev, iş yeri ve araçlardan yaklaşık 100 bin lira değerinde hırsızlık yaptıkları belirlenen 10 şüphelinin önce eşkalini, sonra da kimliklerini tespit etti. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda şüpheliler gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden Serhat Asan´ın farklı tarihlerde kent merkezinde 6 ayrı motosiklet çaldığı ve bir otomobilden de hırsızlık yaptığı saptandı. Aslan´ın, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi´ndeki bir apartmanın otoparkından motosikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Serhat Asan´ın da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı, 4 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-05-04 10:02:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Evlerden hırsızlık şüphelilerine operasyonda 6 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Evlerden hırsızlık şüphelilerine operasyonda 6 kişi ...
Hastaneye gitmemek için polis aracına kaza yaptırıp kaçmaya çalıştı
YEREL HABERLER Hastaneye gitmemek için polis aracına kaza yaptırıp ...
Kozan barajında tatilin keyfini çıkardılar
YEREL HABERLER Kozan barajında tatilin keyfini çıkardılar
Trafikte 'cam silme' tartışmasında sürücü hareket edince aracın altında kalarak öldü
YEREL HABERLER Trafikte 'cam silme' tartışmasında sürücü hareket ...
Işıklarda camını silmek isteyen kişiye aracıyla çarpıp kaçtı, yaralanan kişi hastanede öldü
YEREL HABERLER Işıklarda camını silmek isteyen kişiye aracıyla ...
Mustafa Sarıgül, Adana’da ‘genel af’ çağrısını tekrarladı
YEREL HABERLER Mustafa Sarıgül, Adana’da ‘genel af’ çağrısını ...
Adanaspor bayramın ikinci günü top başı yaptı
YEREL HABERLER Adanaspor bayramın ikinci günü top başı yaptı
Yol çöktü, otobüs göle devrildi Adana’da yolun bir kısmının çökmesi sonucu toplu taşıma otobüsü göle devrildi
YEREL HABERLER Yol çöktü, otobüs göle devrildi Adana’da yolun bir ...
Sarıgül: Türkiye'm 250 bin üzerindeki kader mahkumlarına kucak açmalı
YEREL HABERLER Sarıgül: Türkiye'm 250 bin üzerindeki kader ...
Bayram ziyaretinden dönen bisikletliyi bıçaklayıp öldüren şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Bayram ziyaretinden dönen bisikletliyi bıçaklayıp ...
Kiracısı yüzünden öldürülmüş
YEREL HABERLER Kiracısı yüzünden öldürülmüş
Yemek yerken restoranı sel bastı Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde yağmur sele dönüşürken bazı iş yeri ve evleri su bastı
YEREL HABERLER Yemek yerken restoranı sel bastı Adana’nın Tufanbeyli ...
17 yaşındaki Muhammet’ten 1 gündür haber alınamıyor Adana’da bayramın birinci günü sevgilisiyle buluşmaya giden 17 yaşındaki genç bir daha evine dönmedi
YEREL HABERLER 17 yaşındaki Muhammet’ten 1 gündür haber ...
Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi
Belediye başkanının çiftlik evinden hırsızlık
YEREL HABERLER Belediye başkanının çiftlik evinden hırsızlık
Belediye Başkanı Çetin'in çiftlik evine hırsız girdi
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Çetin'in çiftlik evine hırsız girdi
Adana'da yaban mersini üretildi; kilosu tarlada 160 TL'ye satılıyor
YEREL HABERLER Adana'da yaban mersini üretildi; kilosu tarlada 160 ...
16 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER 16 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Adana’da kaçakçılık operasyonu Adana polisi yaptığı operasyonda gümrük kaçağı 6 bin litre akaryakıt, 3 bin 410 paket sigara, 38 cep telefonu ele geçirdi
YEREL HABERLER Adana’da kaçakçılık operasyonu Adana polisi yaptığı ...
Adana'da 16 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan suç makinesi yakalandı Adana cinayet dedektifleri 16 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan suç makinesini sakladığı Mersin’de yakaladı
YEREL HABERLER Adana'da 16 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan suç ...
Adana'da lunaparkta bıçaklı kavga: 3 yaralı
YEREL HABERLER Adana'da lunaparkta bıçaklı kavga: 3 yaralı
Traktör tamir atölyesinde çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Traktör tamir atölyesinde çıkan yangın korkuttu
Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan şahıs hayatını ...
Bayram ziyareti dönüşü bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bayram ziyareti dönüşü bıçaklı saldırıda hayatını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.