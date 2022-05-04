810 litre sahte içki ele geçirildi

Adana polisi yaptığı operasyonda 810 litre ve 2 bin 390 şişe sahte içki kiti ile 450 litre etil alkol ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki ve kaçak ürünlerin bulunduğunu belirlediği 2 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde 810 litre sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan 450 litre etil alkol ve 2 bin 390 şişe alkol kiti ile kaçak bin 300 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Polis ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

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