Cam silerken ölen adamın cenazesi gözyaşlarıyla alındı

Adana’da cam silerken bir aracın altında kalarak hayatını kaybeden adamın cenazesi gözyaşlarıyla ailesi tarafından alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı’nda dün 17.40 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ışıklarda cam silen Ümit Özdemir (45), bir aracın camını silip yolun kenarına geçmek istediği sırada N.Ç.’nin (31) kullandığı aracın altında kaldı.



Hastanede hayatını kaybetti

Bu sırada trafikte başka bir sürücü Özdemir’i kendi aracıyla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. İlk müdahalelerin ardından genç adam Seyhan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yapılan müdahalelere rağmen Özdemir hayatını kaybetti.



Sürücü yakalandı

Olay yerinde Özdemir’e çarpıp kaçan N.Ç., İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak Fatih Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.



Cenazesi ailesine teslim edildi

Özdemir'in cansız bedeni otopsi için kaldırıldığı Adana Adli Tıp Kurumu morgundan bugün sabah saatlerinde ailesine teslim edildi. Burada gazetecilere konuşan Ümit Özdemir’in kardeşi Fadime Özdemir (41), ağabeyinin Elanur (12) ve Efe (14) isimli 2 çocuğunun olduğunu, onların yetim kaldığını söyledi. Genç kadın gözyaşlarına boğularak araç sürücüsünün hak ettiği cezayı almasını istediğini de belirtti.

Ümit Özdemir’in cenazesinin öğle namazına müteakip Asri Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi. Gözaltına alınan N.Ç.’nin sorgusu sürüyor.

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