Adana'da dolu etkili oldu



Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde yaklaşık 10 dakika etkili olan dolu nedeniyle çevre beyaza büründü.

Göller Yaylası ile Akçalıuşağı, Mahyalar ve Çulluuşağı mahallelerinde öğle saatlerinde yağmur başladı. Yağmurla birlikte dolu da etkili oldu, yerler beyaza büründü. Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışında ekili alanlar ile bahçelerdeki sebze ve meyveler zarar gördü.

Öte yandan Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde de dün başlayan ve aralıklarla devam eden yağış hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde sele neden olan yağış nedeniyle ekili alanların zarar gördüğü bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2022-05-04 16:03:19



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