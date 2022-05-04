Pikniğe gittikleri kanyonda su seviyesi yükselince mahsur kaldılar 



ADANA, (DHA)ADANA´da, piknik yapmak için Kapıkaya Kanyonu'na giden ve su seviyesinin yükselmesiyle kayalıklarda mahsur kalan 7 kişilik grup, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kent merkezinden piknik yapmak için Karaisalı ilçesindeki Kapıkaya Kanyonu'na giden 3'ü kadın 7 kişilik grup, Çakıt Çayı kıyısında oturmaya başladı. Bir süre sonra su seviyesinin yükseldiğini fark eden piknikçiler, kayanın üzerine çıkıp, çevredekilerden yardım istedi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, halatlarla ulaştıkları 7 kişiyi kıyıya çıkardı. Yaralanan olmazken, kurtarılanlardan bazılarının sağlık durumu ekipler tarafından kontrol edildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Adana / Karaisali

2022-05-04 16:35:52



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