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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana’da dolu yağışı etkili oldu

İHA

Adana'nın Kozan ve Feke ilçelerinde etkili olan dolu, ekili alanlara ve ağaçlara zarar verdi. Dolu yağışı nedeniyle bölge beyaza büründü.

Adana’da dolu yağışı etkili oldu

Adana’nın Kozan ve Feke ilçelerinde etkili olan dolu, ekili alanlara ve ağaçlara zarar verdi. Dolu yağışı nedeniyle bölge beyaza büründü.
Kozan ilçesine bağlı Göller Yaylası ile Akçalıuşağı, Mahyalar Mahallesi ve Çulluuşağı mahallelerinde öğle saatlerinde dolu yağışı başladı. Yağmurla birlikte dolu yağışı da etkili oldu. Dolu, bölgeyi kar gibi beyaza bürüdü. Yaklaşık 15 dakika süren yağış nedeniyle ekili alanlar ile bahçelerdeki ürünler zarar gördü.
Öte yandan Adana'nın Feke ilçesine bağlı Koçyazı Mahallesi’nde de dolu yağışı etkili oldu. Dolu yağışını Ramazan İmir adlı vatandaş kendi cep telefonu ile çekerek dolu yağışının bölgede olumsuz etkilere neden olduğunu anlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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