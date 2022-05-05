Yüksek kazanç vaadiyle 257 bin lira dolandıran şebekeye operasyon



Anıl ATARYusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA´da ele geçirdikleri sosyal medya hesapları üzerinden ulaştıkları 4 kişiyi yüksek kazanç vaadiyle 257 bin lira dolandırdığı belirlenen E.P. ve birlikte çalıştığı 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kentte bir vatandaş, sosyal medya üzerinden kendisine ulaşıp, yüksek kazanç sağlama vaadinde bulunan kişiye inanarak söylediği banka hesabına 50 bin lira gönderdi. Bir süre sonra bu kişiye ulaşamayan vatandaş, dolandırıldığını anlayınca İl Emniyet Müdürlüğü´ne giderek şikayetçi oldu. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada E.P. ve onunla birlikte 4 şüphelinin, ele geçirdikleri sosyal medya hesaplarından ulaştığı 4 kişiyi aynı yöntemle 257 bin lira dolandırdığını tespit etti.

TUTUKLANDILAR

Şüphelilerin evlerine baskın yapan polis ekipleri, şebeke lideri E.P. ile diğer 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda farklı kişilere ait 20 banka kartı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında E.P.´nin de bulunduğu 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-05-05 09:56:54



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