Çukurova Yörük Türkmen Kültür ve Sanat Şöleni yarın başlıyor

Adana’da bu yıl 18’incisi organize edilen Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen Kültür ve Sanat Şöleni 68 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
18. Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen Kültür ve Sanat Şöleni kapsamında Adana’da çeşitli etkinlikler yapılacak. 6 Mayıs Cuma günü Çifte Minare Camii’nde şehitler anısına Mevlüdi Şerif okunmasıyla başlayacak etkinlikler, 7 Mayıs Cumartesi günü Turgut Özal Bulvarı Kademoğlu Camii önünden başlayan Yörük Türkmenlerin Kardeşlik Göçü Kortej Yürüyüşü ile devam edecek. 8 Mayıs Pazar günü ise Sarıçam Yörük Ormanı'nda açılış ve bazı sanatçıların konseriyle şölen son bulacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.