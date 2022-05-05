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25 bin 500 hasta sağlık kuruluşlarına nakledildi Adana Büyükşehir Belediyesi, tam donanımlı 9 nakil ambulansı ile ücretsiz sağlık hizmeti veriyor

İHA

25 bin 500 hasta sağlık kuruluşlarına nakledildi Adana Büyükşehir Belediyesi, tam donanımlı 9 nakil ambulansı ile ücretsiz sağlık hizmeti veriyor

Adana’da ücretsiz evde bakım ve evde sağlık hizmetleri ile yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlara hizmet veren Adana Büyükşehir Belediyesi, tam donanımlı hasta nakil ambulansları ile Nisan 2019 tarihinden bugüne kadar yaklaşık 25 bin 500 hastanın sağlık kuruluşlarına naklini sağladı.
Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, evde bakım hizmeti, evde sağlık hizmeti, hasta nakil ambulansı, onkoloji hasta nakil hizmeti, gezici dijital mamografi cihazı, engelli otobüsü, kuaför otobüsü ve akciğer röntgen cihazı hizmetleri ile ihtiyaç sahibi yaşlı, hasta ve engelli vatandaşların yardımına koştu.
Uzman sağlık personeli, evde bakım ve evde sağlık hizmetleri kapsamında 3 bin 904 vatandaşa evde bakım, 24 bin 754 vatandaşa evde sağlık ve 830 vatandaşa da Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) hizmeti verdi.
Adana sınırları içinde evden çıkamayan, hareket kabiliyeti az veya hiç olmayan, 60 yaş üzeri yatağa bağımlı vatandaşlara evlerinde sağlık hizmeti veren Adana Büyükşehir Belediyesi, saç ve sakal tıraşından, çarşaf değişimine kadar vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını karşıladı. 11 hemşire, 10 ATT ve 1 doktordan oluşan uzman kadrosu ile evde sağlık ve hasta nakil hizmeti veren Adana Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların tansiyon, kan şekeri ve kolesterol ölçümlerini de düzenli olarak gerçekleştiriyor. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi kadrosunda yer alan psikologlar da bu hizmetlerde yer alıp; yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlara moral aşılıyor.
ALO 153 Çağrı Merkezi’ni arayıp, muayene ve tedavi olmak için sağlık kuruluşlarına gitmek istediğini belirten vatandaşlar, uzman sağlık personeli eşliğinde tam donanımlı ambulanslarla hastaneye ulaştırılıyor. Hasta nakil ambulansının ücretsiz hizmetinden ayda ortalama 750 vatandaş yararlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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