Kenevirleri yakarken suçüstü yakalandılar

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Adana'da 2 kişi, orman arazisinde yetiştirdikleri kenevir bitkilerini yakmak isterken suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez Yüreğir ilçesi Akpınar Mahallesinde 2 şahsın orman arazisinde kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edildi. Ekim yapılan alana gelen şahıslar kenevir bitkilerini yakmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı.

Bölgede yapılan aramada 2 kilo 80 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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