Adana'da uyuşturucu operasyonlarına 4 tutuklama

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Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 17 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca, 2029 Nisan 2022 tarihleri arasında, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen 13 operasyonda 6 kilo 708 gram kubar esrar, 14 gram metamfetamin, 82 gram toz esrar maddesi, 80 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheliden 4'ü çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

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