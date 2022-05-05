Çukurova’da havuzlar yaza hazırlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çukurova’da havuzlar yaza hazırlanıyor

İHA

Çukurova’da havuzlar yaza hazırlanıyor

Çukurova Belediyesi, bu yıl yüzme havuzlarında sezonu açmadan önce temizlik ve yenileme seferberliği başlattı.
Çukurova Belediyesi’nin tam olimpik ve yarı olimpik olarak hizmet veren 3 ayrı havuzunda hareketlilik başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı olan havuzlarda, boru ve kazan dairelerinin yenilenmesi, yüzme alanlarının bakımı ve onarım çalışmaları, çocukların sağlıklı bir şekilde güzel vakit geçirmeleri için hijyen tabanlı anti bakteriyel ilaçlarla temizleniyor.
Hayalpark Kapalı Spor Tesisi ve havuzlardan sorumlu Şenay Ceyhan, 715 yaş arası çocukların faydalanacağı yaz kampı kayıtlarının 5 Haziran’da başlayacağını, 1315 Haziran’da ilk kulaçların atılacağı temel yüzme eğitimi ve havuz etkinliklerinin gerçekleşeceğini söyledi. Yenileme ve bakım çalışmaları hakkında bilgi veren Ceyhan, yaz sezonuna son derece iyi bir şekilde hazırlandıklarını anlatarak, bakım, yenileme ve temizlik açısından hummalı bir çalışma sergilediklerini söyledi. Ayrıca bu yıl pandemi nedeniyle geçen yıl ara verilen yetişkin günü uygulamasına tekrar başlayacaklarının müjdesini veren Ceyhan, cumartesi günleri iki seans olarak anne ve babaları, gençleri tüm Çukurovalıları havuzlara davet etti.
Çukurova Belediyesi Başkanı Soner Çetin, su oyunları parkları ve havuzlarla Adana’nın sıcak günlerine hem sağlık hem de serinlik vermeye çalıştıklarını söyleyerek, yaz tatiline gidemeyen, imkanları nedeniyle kentte kalan aileler ve çocuklarına yaz tatilini yaşatmaya çalıştıklarını belirtti. Başkan Çetin, sloganlarının “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” olduğunu hatırlatarak, ücretsiz olan etkinlikler için havuzlara ve Hayalpark Kapalı Spor tesisine başvurabileceklerini, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nü arayarak da bilgi alabileceklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yerköprü Piknik Alanı ve Çakıt Çayı'nda temizlik
YEREL HABERLER Yerköprü Piknik Alanı ve Çakıt Çayı'nda temizlik
Kiraladıkları araçla hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kiraladıkları araçla hırsızlık yapan 2 kişi ...
Gece dağda yağmurda onun peşindeler Adana'da vatandaşlar, yağmurlu havalarda dağlardan topladıkları salyangozların kilosunu 10 liradan satıyor
YEREL HABERLER Gece dağda yağmurda onun peşindeler Adana'da ...
Adana'da uyuşturucu operasyonlarına 4 tutuklama
YEREL HABERLER Adana'da uyuşturucu operasyonlarına 4 tutuklama
Kenevirleri yakarken suçüstü yakalandılar
YEREL HABERLER Kenevirleri yakarken suçüstü yakalandılar
4 çocuğunu eve kilitleyip, cezaevindeki eşine bayram ziyaretine gitti
YEREL HABERLER 4 çocuğunu eve kilitleyip, cezaevindeki eşine bayram ...
Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
YEREL HABERLER Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
25 bin 500 hasta sağlık kuruluşlarına nakledildi Adana Büyükşehir Belediyesi, tam donanımlı 9 nakil ambulansı ile ücretsiz sağlık hizmeti veriyor
YEREL HABERLER 25 bin 500 hasta sağlık kuruluşlarına ...
Çukurova Yörük Türkmen Kültür ve Sanat Şöleni yarın başlıyor
YEREL HABERLER Çukurova Yörük Türkmen Kültür ve Sanat Şöleni yarın ...
Yüksek kazanç vaadiyle 257 bin lira dolandıran şebekeye operasyon
YEREL HABERLER Yüksek kazanç vaadiyle 257 bin lira dolandıran ...
Çocuklardan birini dövüp sokağa attı, 4'ünü eve kilitleyip cezaevine gitti Evde kilitli kalan 4 çocuk, çakmak ve bıçaklarla oynayıp faciaya davetiye çıkarttı Pencereden yardım isteyen ve 4 saat sonra annelerinin gelmesiyle evden çıkartılan çocuklar, Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü
YEREL HABERLER Çocuklardan birini dövüp sokağa attı, 4'ünü eve ...
Para kazandırma vaadiyle 257 bin lira dolandırıldı Adana polisi başkasının sosyal medya hesabını çalıp, arkadaşlarına para kazandırma vaadiyle 257 bin lira dolandırdığı öne sürülen 5 zanlıyı yakaladı Zanlılardan 4’ü tutuklandı
YEREL HABERLER Para kazandırma vaadiyle 257 bin lira ...
Birlikte içki içtiği arkadaşını öldürdü
YEREL HABERLER Birlikte içki içtiği arkadaşını öldürdü
Kozan'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
YEREL HABERLER Kozan'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi ...
Gürültü nedeniyle evinin önüne çıktı, silahlı saldırıda öldü
YEREL HABERLER Gürültü nedeniyle evinin önüne çıktı, silahlı ...
Adana’da dolu yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER Adana’da dolu yağışı etkili oldu
Pikniğe gittikleri kanyonda su seviyesi yükselince mahsur kaldılar 
YEREL HABERLER Pikniğe gittikleri kanyonda su seviyesi yükselince ...
Adana'da dolu etkili oldu
YEREL HABERLER Adana'da dolu etkili oldu
Su seviyesi yükselince mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı Adana'da, piknik yaptıkları sırada Çakıt Çayı'nın su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Su seviyesi yükselince mahsur kalan 8 kişi ...
Cam silen Ümit'in ölümüne sebep olan sürücü yakalandı/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Cam silen Ümit'in ölümüne sebep olan sürücü ...
Cam silen kişiye çarpıp ölümüne neden olan sürücü yakalandı
YEREL HABERLER Cam silen kişiye çarpıp ölümüne neden olan sürücü ...
Haluk Levent, tarladan şampiyonluğa uzanan futbolcu kızlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Haluk Levent, tarladan şampiyonluğa uzanan futbolcu ...
Kozanlı arıcılar sahte bala dikkat çekti
YEREL HABERLER Kozanlı arıcılar sahte bala dikkat çekti
Cinayetten 8 yıllık husumet çıktı
YEREL HABERLER Cinayetten 8 yıllık husumet çıktı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.