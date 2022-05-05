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Adana’da faaliyet gösteren Piton Döner, Adana Çocuk Festivali’nde stant açarak hizmet verecek.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı ve paydaş olduğu Adana Çocuk Festivali 68 Mayıs tarihleri arasında Mimar Sinan Parkı’nda düzenlenecek.

Kentte yaptığı metrelik tavuk dönerlerle adından söz ettiren piton dönerde festivalde stant açarak hizmet verecek.

Piton Döner'in sahibi Mehmet İkram Taş, “Herkesi festival alanındaki standımıza bekliyoruz. Çok güzel bir festival olacak. Bizlerde en iyi şekilde hizmet vereceğiz” dedi.

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