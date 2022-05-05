Eski Bakan Bekir Sami Daçe, son yolculuğuna uğurlandı

CEYHAN(Adana), (DHA)ANKARA´da hayatını kaybeden eski Adalet ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe (92) memleketi Adana´nın Ceyhan ilçesinde toprağa verildi.
Büyük Türkiye Partisi (BTP) ve Doğru Yol Partisi´nin (DYP) kurucu üyeleri arasında yer alan, 19´uncu dönem Adana milletvekili olarak TBMM'ye girip, Adalet Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı da yapan Bekir Sami Daçe, yaşamını yitirdi. Daçe´nin cenazesi, vasiyeti üzerine Ankara´dan, memleketi Adana´nın Ceyhan ilçesine getirildi. Ceyhan´daki babaevinde helallik alınmasının ardından Hamdilli Mahallesi´ndeki mezarlıkta tören düzenlendi. Törende eşi Serpil Daçe´yi yakınları sakinleştirmeye çalıştı. İYİ Parti Adana İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu'nun da katıldığı törenin ardından Daçe´nin cenazesi öğle namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Ceyhan ADANA,(DHA)
2022-05-05 14:57:37
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.