Eski Bakan Bekir Sami Daçe, son yolculuğuna uğurlandı

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CEYHAN(Adana), (DHA)ANKARA´da hayatını kaybeden eski Adalet ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe (92) memleketi Adana´nın Ceyhan ilçesinde toprağa verildi.

Büyük Türkiye Partisi (BTP) ve Doğru Yol Partisi´nin (DYP) kurucu üyeleri arasında yer alan, 19´uncu dönem Adana milletvekili olarak TBMM'ye girip, Adalet Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı da yapan Bekir Sami Daçe, yaşamını yitirdi. Daçe´nin cenazesi, vasiyeti üzerine Ankara´dan, memleketi Adana´nın Ceyhan ilçesine getirildi. Ceyhan´daki babaevinde helallik alınmasının ardından Hamdilli Mahallesi´ndeki mezarlıkta tören düzenlendi. Törende eşi Serpil Daçe´yi yakınları sakinleştirmeye çalıştı. İYİ Parti Adana İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu'nun da katıldığı törenin ardından Daçe´nin cenazesi öğle namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Ceyhan ADANA,(DHA)

2022-05-05 14:57:37



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