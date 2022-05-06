Adana’da sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre sulama kanalı üzerinde kurulu olan Yüreğir Elektrik Santrali'nde çalışan görevli, kanalda erkek cesedi olduğunu görünce polise haber verdi. Olay yerine su altı polisi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Erkek cesedi kanaldan çıkartılarak incelemeye alındı. Cesedin kimliği ise üzerinden kimlik çıkmadığı için tespit edilemedi. Ceset adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis şahsın nasıl öldüğünün ortaya çıkması için araştırma başlattı. Şahsın kimliğinin belirlenmesi için de parmak izinin alındığı ve kayıp başvurularının incelendiği öğrenildi.

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