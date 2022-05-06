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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Takımının deplasman gideri için arabasını satıyor!

İHA

Takımının deplasman gideri için arabasını satıyor!

Adana amatörünün mihenk taşlarından, Türkiye’de birçok takıma futbolcu vermiş ve üst düzey futbolcular yetiştiren Adana Gençlerbirliği Kulübü'nün Başkanı Av. Haluk Güner Köktürk, Nevşehir’de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonluğu maçlarına gidebilmek için ADS plakalı arabasını satışa çıkardı.
Kendi sosyal medya hesabında arabasının fotoğrafını da paylaşan Köktürk, “Satacak tek malım bu araç. Banka kredi vermedi, belediyeler yardım yapamıyormuş, sporcularımız dışında yardım eden de olmadı. Gençler bana inandı, onların geleceği için tek çıkış bu” dedi.
Eski bir futbolcusunun dışında kimseden destek alamadığını belirten Başkan Köktürk, arabasını satarak gençleri bu şampiyonaya götüreceğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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