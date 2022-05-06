Adana’da bu sene 18’ncisi düzenlenen Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen ve Sanat Şenliği başladı.

Her yıl geleneksel olarak yapılan, ancak pandemi dolayısıyla 2 yıl ara verilen 'Söğüt'ten Sarıçam'a Gönül Köprüsü 18’inci Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen ve Sanat Şenliği' bugün başladı. 4 ayrı noktada düzenlenecek etkinliğin basın toplantısı, Ahmet Yesevi Otağında yapıldı.

Toplantıya Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Dünya Türkmenler Birliği Genel Başkanı Av. İsmail Demirdüzen katıldı.

Toplantıda konuşan Dünya Türkmenler Birliği Genel Başkanı Av. İsmail Demirdüzen, "Pandemi geride kaldı. Pandemi döneminden çıkışı tıpkı Ergenekon’dan çıkış gibi toyla kutlayacağız. Bu toyumuz, bizim ecdadımız, geçmiş yıllarda yaylalara çıkışı toyla kutlardı. Bizde bu yaylaya çıkışımızı bugün itibariyle toyla kutlayacağız” ifadelerini kullandı.

Şenliğin tanıtımı için çaba harcadıklarını aktaran Demirdüzen, “Adana birçok kültürün, yaşam tarzının barış ve huzur içerisinde yaşadığı bereketli topraklardır. Bu bereketli toprakların ana unsularından bir tanesi, Yörük Türkmenleridir. Yörük Türkmen kültürü bu şehrin ayrılmaz parçasıdır. Yörük Türkmenler bu vatanı vatan yapan en önemli unsurlar. 17 yıldır süregelen bir şölen yapılıyor. Bu yıl 18’incisi biraz daha farklı olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Adana Valiliği, Sarıçam ve Yüreğir Belediyemiz birlikte Yörük Türkmen şölenimizin kültür tanıtımının daha etkili olması için ciddi bir çaba içerisinde” diye konuştu.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ise şenliğe ellerinden gelen destekleri vereceklerini söyledi.

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ ise her sene olduğu gibi bu sene de şenliği desteklerini belirtti.

Programın ardından halk ozanları konser verdi.

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