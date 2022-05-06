Villa alev alev yandı Adana’da bir villanın çatı katında çıkan yangın maddi hasara neden oldu

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Adana’da bir villanın çatı katında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bir villanın teras katından alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, 2 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluşurken şans eseri evde kimsenin olmaması can kaybının önüne geçti. Villanın alev alev yanması çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla fotoğraflandı.

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