Durdurulan kamyondan 294 bin 950 paket kaçak sigara çıktı

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Adana'da durdurulan bir kamyondan 294 bin 950 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla bir kamyonda kaçak ürünlerin bulunduğunu belirledi.

Kamyonu TarsusAdana Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durduran ekipler, yaptıkları aramada 294 bin 950 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

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