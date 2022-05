Adana'da 8’inci katta çıkan yangın 3’üncü kata ve park halindeki otomobile sıçradı Yangında evi küle döndü, gitarını biran olsun yanından ayırmadı

Adana’da 8 katlı apartmanın son katında çıkan yangın 3’üncü kata ve park halindeki bir araca sıçradı. Can kaybının olmadığı yangında evi küle dönen Abdurrahman Üter, gitarını biran olsun yanından ayırmayarak, “Ailem bana ev yanıyor haberin yok mu diye aradı. Vallahi yatıyorum ne saçmalıyorsun sen dedim. Telefonu kapattım baktım gerçekten dumanlar var” dedi.

Edinilen bilgiye göre, yangın, merkez Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki 8 katlı bir apartmanın son katında meydana geldi. İddiaya göre, Abdurrahman Üter’e ait dairede sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede bütün evi sararken yangını görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.



Yangın 3. kata ve araca sıçradı

İtfaiye ekipleri olay yerine gelene kadar kısa sürede yangın 3.kata ve apartmanın önünde park halinde duran 01 EOA 45 plakalı otomobile sıçradı. Olay yerine gelen ekipler hemen yangına müdahale ederken, Üter’e ait ev küle döndü. 3.kattaki evde ve otomobilde ise hasar meydana geldi.



Gitarını biran olsun bırakmadı

Yangın sırasında eşi Filiz ve oğlu Semih kayınvalidesinde olan Abdurrahman Üter, itfaiye ekipleri sayesinde evinden çıkartıldı. Yara almadan kurtulan Üter, yangında kurtardığı gitarını ise biran olsun yanından ayırmadı. Gazetecilere konuşan Abdurrahman Üter, “Bugün ben gün içerisinde Adana'nın semtlerinde gitarımla geziyordum. Bazı kişiler tarafından dayak yedim. Üzerine bir de arabada çarptı. Sonra eve geldim, hastaneye gitmedim. Uyumuşum. Bir kalktım karşımda itfaiyeci abileri gördüm. Ev yanmış, bize bir şey olmasın. Nasıl yandığını bilmiyorum, uyuyordum ben” dedi.



“Mal yerine gelir can yerine gelmez”

Ailesinin yangın sırasında kendisini aradığını da söyleyen Üter, “Ailem bana ev yanıyor haberin yok mu diye aradı. Vallahi yatıyorum ne saçmalıyorsun sen dedim. Telefonu kapattım baktım gerçekten dumanlar var. Sonra baktım ev yanıyor, mal yerine gelir can yerine gelmez. Bize bir şey olmasın ne yapalım” diye konuştu.

Ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. Öte yandan, Abdurrahman Üter’e bazı apartman sakinleriyse tepki gösterdi.

