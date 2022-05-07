Yangın çıkan evde itfaiye tarafından kurtarıldı, elinden gitarını bırakmadı



Yaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA'da Abdurrahman Üter (42), 8 katlı apartmanın son katında çıkan yangından yara almadan kurtarıldı. Alkollü olduğu öne sürülen Üter, elindeki gitarını bırakmadı.

Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki 8 katlı apartmanın son katında Abdurrahman Üter'in kaldığı dairede sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese giden ekipler, evdeki Üter'i çıkardı. Evden düşen parçalar, aynı apartmanın 3´üncü katındaki balkonuna düşüp buradaki eşyaları tutuşturdu, park halindeki 01 EOA 45 plakalı otomobil de düşen parçalar nedeniyle yanmaya başladı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

GİTARIYLA GEZERKEN DAYAK YEDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Yanan evinden gitarını alıp çıkan Abdurrahman Üter, eşi Filiz ve oğlu Semih'in kayınvalidesinde olduğunu, kendisinin de itfaiye ekipleri sayesinde yara almadan evden çıktığını belirtti. Yangında kurtardığı gitarını bir an olsun bırakmayan Üter, "Adana'nın semtlerinde gitarımla geziyordum. Bazı kişiler tarafından dayak yedim. Üzerine bir de araba da çarptı. Sonra eve geldim, hastaneye gitmedim. Uyumuşum. Ailem beni 'ev yanıyor haberin yok mu?' diyerek aradı. 'Vallahi yatıyorum ne saçmalıyorsun sen?' dedim. Telefonu kapattım, baktım gerçekten dumanlar var. Sonra baktım ev yanıyor, karşımda itfaiyecileri gördüm. Mal yerine gelir can yerine gelmez. Bize bir şey olmasın ne yapalım" diye konuştu.

Abdurrahman Üter'in alkollü olduğu öne sürülürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yaşar SERİNTÜRK

2022-05-07 12:10:11



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