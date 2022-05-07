Adana Demirspor - Aytemiz Alanyaspor: 1-2

Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)-
STAT: Yeni Adana
HAKEMLER: Ümit Öztürk, Mehmet Kısal, Osman Gökhan Bilir
ADANA DEMİRSPOR: Muric Rassoul (Dk. 79 Alper), Tayyip, Samet, İsmail (Dk. 87 Semih), Sinan, Gökhan (Dk. 87 Assombalonga), Bjarnason (Dk. 79 Vargas), Belhanda, Yunus, Balotelli
AYTEMİZ ALANYASPOR:Yusuf Fatih, Awaziem (Dk. 69 Emre), Milunovic, Borja, Fer, Umut (Dk. 68 Efkan), Efecan (Dk. 58 Tayfur), Candeias (Dk. 84 Navais), Juanfran, Diedhiou (Dk. 58 Eduardo),
GOLLER: Dk. 32 Belhanda (Adana Demirspor), Dk. 20 Tayyip (KK), Dk. 76 Emre (Aytemiz Alanyaspor)
SARI KARTLAR: Semih, İsmail, Balotelli, Belhanda (Adana Demirspor), Diedhiou, Awaziem, Umut, Tayfur (Aytemiz Alanyaspor)
Spor Toto Süper Lig´in 36´ncı haftasında Adana Demirspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor´a 2-1 mağlup oldu.
5´inci dakika Adana Demirspor´da serbest vuruş için Balotelli topun başına geçti. Balotelli´nin vuruşunda top, kaleci Yusuf´ta kaldı.
9´uncu dakikada Alanyaspor´da karambolde topla buluşan Borja´nın şutunda top kaleci Muric´te kaldı.
20´nci dakikada Alanyaspor atağında ceza sahasına sokulan Candeias, ceza sahası içerisine pasını verdi. Topu uzaklaştırmak için hamle yapan Tayyip, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 0-1.
29´uncu dakikada atak geliştiren Adana Demirspor´da Balotelli, savunma arkasındaki Yunus´a pasını gönderdi. Yunus´un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarlar buluştu ancak, ofsayt nedeniyle gol iptal edildi.
32´nci dakikada Adana Demirspor´da Bjarnason pasını Belhanda´ya gönderdi. Belhanda´nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
43´üncü dakikada Adana Demirspor´da orta alanda topla buluşan Gökhan, ceza sahasına sokuldu. Gökhan´ın sert vuruşunda top kaleci Yusuf´tan kornere çıktı.
Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.
51´inci dakikada Adana Demirspor´da sağ çaprazda Belhanda içeri ortaladı. Tayyip´in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak hakem Tayyip´in faul yaptığı için golu iptal etti.
53´üncü dakikada Yunus sağ çaprazdan ceza sahasına sokuldu. Yunus, arka direkteki Balotelli´ye pasını çıkarttı. Balotelli´nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
76´ncı dakikada Efkan´ın taşıdığı topla gelişen atakta, Eduardo penaltı noktasında topu düzelterek vurdu. Savunmadan dönen topu tekrar alan Efkan, sağ çaprazdaki Emre´ye verdi. Emre´nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.
79´uncu dakikada sol kanattan atak geliştiren Vargas, ceza sahası içerisine ortaladı. Belhanda´nın gelişine vuruşunda top, direğin yanında auta çıktı.
80´inci dakikada Alanyaspor atağında Candeias topu ortaladı. Tayfur´un altıpasa çevirdiği top, savunmadan sekti. Seken topla buluşan Tayfur´un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Adana Demirspor´un itirazı üzerine VAR incelemesi yapan hakem Ümit Öztürk, gol öncesi faulü belirledi ve golü iptal etti.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele Alanyaspor´un 2-1´lik üstünlüğüyle sona erdi.
DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI
2022-05-07 21:10:25
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.