Adana Demirspor - Aytemiz Alanyaspor: 1-2



Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)-

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Mehmet Kısal, Osman Gökhan Bilir

ADANA DEMİRSPOR: Muric Rassoul (Dk. 79 Alper), Tayyip, Samet, İsmail (Dk. 87 Semih), Sinan, Gökhan (Dk. 87 Assombalonga), Bjarnason (Dk. 79 Vargas), Belhanda, Yunus, Balotelli

AYTEMİZ ALANYASPOR:Yusuf Fatih, Awaziem (Dk. 69 Emre), Milunovic, Borja, Fer, Umut (Dk. 68 Efkan), Efecan (Dk. 58 Tayfur), Candeias (Dk. 84 Navais), Juanfran, Diedhiou (Dk. 58 Eduardo),

GOLLER: Dk. 32 Belhanda (Adana Demirspor), Dk. 20 Tayyip (KK), Dk. 76 Emre (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Semih, İsmail, Balotelli, Belhanda (Adana Demirspor), Diedhiou, Awaziem, Umut, Tayfur (Aytemiz Alanyaspor)

Spor Toto Süper Lig´in 36´ncı haftasında Adana Demirspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor´a 2-1 mağlup oldu.

5´inci dakika Adana Demirspor´da serbest vuruş için Balotelli topun başına geçti. Balotelli´nin vuruşunda top, kaleci Yusuf´ta kaldı.

9´uncu dakikada Alanyaspor´da karambolde topla buluşan Borja´nın şutunda top kaleci Muric´te kaldı.

20´nci dakikada Alanyaspor atağında ceza sahasına sokulan Candeias, ceza sahası içerisine pasını verdi. Topu uzaklaştırmak için hamle yapan Tayyip, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 0-1.

29´uncu dakikada atak geliştiren Adana Demirspor´da Balotelli, savunma arkasındaki Yunus´a pasını gönderdi. Yunus´un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarlar buluştu ancak, ofsayt nedeniyle gol iptal edildi.

32´nci dakikada Adana Demirspor´da Bjarnason pasını Belhanda´ya gönderdi. Belhanda´nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

43´üncü dakikada Adana Demirspor´da orta alanda topla buluşan Gökhan, ceza sahasına sokuldu. Gökhan´ın sert vuruşunda top kaleci Yusuf´tan kornere çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

51´inci dakikada Adana Demirspor´da sağ çaprazda Belhanda içeri ortaladı. Tayyip´in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak hakem Tayyip´in faul yaptığı için golu iptal etti.

53´üncü dakikada Yunus sağ çaprazdan ceza sahasına sokuldu. Yunus, arka direkteki Balotelli´ye pasını çıkarttı. Balotelli´nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

76´ncı dakikada Efkan´ın taşıdığı topla gelişen atakta, Eduardo penaltı noktasında topu düzelterek vurdu. Savunmadan dönen topu tekrar alan Efkan, sağ çaprazdaki Emre´ye verdi. Emre´nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

79´uncu dakikada sol kanattan atak geliştiren Vargas, ceza sahası içerisine ortaladı. Belhanda´nın gelişine vuruşunda top, direğin yanında auta çıktı.

80´inci dakikada Alanyaspor atağında Candeias topu ortaladı. Tayfur´un altıpasa çevirdiği top, savunmadan sekti. Seken topla buluşan Tayfur´un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Adana Demirspor´un itirazı üzerine VAR incelemesi yapan hakem Ümit Öztürk, gol öncesi faulü belirledi ve golü iptal etti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele Alanyaspor´un 2-1´lik üstünlüğüyle sona erdi.

DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2022-05-07 21:10:25



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