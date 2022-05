Piyanist Tuluyhan Uğurlu, Anadolu'nun 10 bin yılını anlatacak

Dünyaca ünlü piyanistbesteci Tuluyhan Uğurlu, Adana'da “Güneş Ülke Anadolu” isimli eserini seslendirecek.

Uğurlu, 12 Mayıs Perşembe günü saat 20:30’da Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonundaki konserinde seslendireceği “Güneş Ülke Anadolu” isimli eserinde, müzik ve görüntülerle yaşadığımız toprakların on binlerce yıllık tarihini, kültürünü, efsanelerini anlatıyor. Sanatçı eserinde Anadolu topraklarında yaşayan tüm uygarlıkların bize ait olduğunu söylerken, “Anadolu insanının genetik bilgeliği bu tarihsel zenginlik, çok kültürlülükten gelir” dedi.

Tuluyhan Uğurlu’nun yöresel müziklerle harmanladığı bestelerini seslendireceği eserinin bölümleri şöyle:

"Güneş Ülke Anadolu, Hititler ve Truva Uygarlıkları, Anadolu Kültürünün Temel Taşları, Anadolu’da Zulüm ve Yeni Bir Uygarlık: Roma/Bizans, Selçuklular: Sadelik İçinde Bilgelik, Osmanlılar: Güç ve Şefkat İmparatorluğu, Cumhuriyet ve Ölümsüz Bir Liderin Hikayesi."

Tuluyhan Uğurlu, Güneş Ülke Anadolu isimli eserini Adana’da ilk kez seslendirecek. Sanatçı, eseri hakkında şunları söyledi:

“Güneş Ülke Anadolu en sevdiğim eserlerimden biridir. Üzerinde doğup büyüdüğümüz bu topraklar, binlerce yıl içinde dünya tarihinin en büyük uygarlıklarını barındırmış, her gelen kültürün birbirinin üzerine inşa edildiği kainatı aydınlatan topraklardır. Eski Mısır’da Anadolu’ya Güneş Bahçesi derlermiş. Mısırlı bilginler, kendilerini geliştirmek için Anadolu’ya gelip, bilgilerini burada tazelerlermiş. Bazılarımız bu topraklardaki uygarlıkları ayrıştırmaya çalışsalar da Anadolu kültürü bir bütündür. Hititler de bizimdir, Sümerler de Frikya, Lidya, Likya, Bizans da bizimdir. Bu kültürlerin üzerine kurulan Selçuklu ve Osmanlı Devletleri de bizimdir. Büyük Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetimiz de 10.000 yıllık bu kültür hazinesini kucaklamaktadır. Eğer yaşadığımız topraklarda var olmuş kültürleri birbirinden ayırmadan sahiplenirsek, ne kadar önemli bir bilgi hazinesi üzerinde yaşadığımızı anlar ve topraklarımızın değerini daha iyi kavrarız. Her zaman buluşmaktan mutluluk duyduğum Adanalı sanatseverlerle bu güzel konserimde birlikte olmak, birlikte düşünmek, hep birlikte bir sanat ve kültür şölenini yaşamak beni sonsuz mutlu edecektir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.