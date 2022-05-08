Seyhan Belediyespor futsalda iddialı

Türkiye Futsal Süper Ligi'nde Adana’yı temsil eden tek takım olan Seyhan Belediyespor Kulübü başarıya inanıyor. 914 Mayıs tarihleri arasında Adana'da oynanacak olan ilk 5 hafta karşılaşmaları Yüreğir Serinevler Spor Salonu’nda gerçekleşecek.

Nevşehir’de yapılan TFF Futsal Ligi ön eleme tur karşılaşmalarında başarılı olarak Süper Lige yükseldiklerini belirten Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, “ Güçlü takımların yer aldığı Süper Ligde Adanamızı en iyi şekilde temsil etmeye kararlıyız. Sahamızda oynayacağımız ilk beş haftada iyi neticeler elde etmek istiyoruz. Teknik heyet ve sporcu kadromuza olan güvenimiz yüksek. Hemşehrilerimizi Futsal Süper Lig karşılaşmalarını izlemeye davet ediyorum” dedi.

8 takımın yer aldığı Futsal Süper Ligi çift devre usulü gerçekleşecek. Adana’da oynanılacak olan ilk beş haftanın ardından 2.etap müsabakaları 2328 Mayıs tarihleri arasında Samsun’da yapılacak.

611 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olan son dört hafta ise Bursa ya da İzmir'de oynanacak. Şampiyon olan takım Türkiye’yi UEFA’da temsil etme hakkına sahip olacak.

MaviBeyazlılar ilk maçında Sakarya Kurudere Spor Kulübü ile oynayacak.

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