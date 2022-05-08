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Kuşu öldü, veteriner hekime saldırdı Kadın saldırgandan şikayetçi olan veteriner hekim İpek: "'Bugün camını indirdim, yarın seni öldüreceğim' dedi"

İHA

Kuşu öldü, veteriner hekime saldırdı Kadın saldırgandan şikayetçi olan veteriner hekim İpek: "'Bugün camını indirdim, yarın seni öldüreceğim' dedi"

Adana'da, veteriner kliniğine tedavi için getirdiği muhabbet kuşu ölen bir kadın, iş yerinin camını kaldırım taşıyla kırdıktan sonra tehdit ve hakaretler yağdırdı.
Olay, merkez Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’nde bulunan veteriner hekim İsa İpek’e ait İpek Veteriner Kliniği’nde meydana geldi. İddiaya göre, kliniğe gelen ve ismi belirlenemeyen 25 yaşlarında bir kadın, muhabbet kuşunun yumurtlama sorunu olduğunu söyleyerek yardım istedi. Yapılan tedavinin ardından kuşunu teslim alan kişi, bir süre sonra muayenehaneye tekrar gelerek hayvanın öldüğünü söyleyip iş yerinin camını kaldırım taşıyla kırdı.
Saldırı sonrası kadın uzaklaşırken, yaşadığı olayın şokunu atlatan İsa İpek, polise başvurarak şikayetçi oldu.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek saldırganın eşkalini belirleyen polis, yakalanması için çalışma başlattı. Benzer durumlarla daha önce de karşılaştığını söyleyen İpek, "Kadın olduğu için müdahale edemedim. ‘Bugün camını indirdim, yarın seni öldüreceğim’ dedi. İnsanların ve hayvanların sağlığını koruyan bir meslek icra ediyoruz. Mesleğimize yönelik saldırılarda karşı cezalar caydırıcı değil maalesef. Bu da çalışma azmimizi kırıyor. Korkarım daha çok şiddete maruz kalacağız" dedi.
Bazı meslektaşlarıyla olay yerine gelen Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse de, son zamanlarda veteriner kliniklerine yapılan saldırıların bir örneğini yaşadıklarını söyledi.
Yozgat Sorgun’da, geçen 25 Nisan günü bıçaklı kavgada veteriner hekim Volkan Lale’nin hayatını kaybettiğini hatırlatan Köse, “Bir sağlık çalışanı ve temel sağlık hizmetlerinin aktörü olan veteriner hekimlerin bir an önce sağlıkta şiddet uygulaması kapsamına alınmasını zaruri görüyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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