Adana ESOB'ta Başkan Göger yeniden seçildi

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Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (Adana ESOB) 27. Olağan Genel Kurulunda Başkan Niyazi Göger güven tazeledi.

Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirilen genel kurulda 587 delegeden 581’i oy kullandı. Geçerli oyların 329’unu alan Başkan Niyazi Göger güven tazeledi. Yalçın Avcı ise 248 oy aldı.

Sonuçların açıklanmasının ardından konuşan Başkan Göger, seçimin kazananının esnaf ve sanatkarlar olduğunu söyledi.

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