Binali Yıldırım "Toy Beyi" seçildi AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen ve Sanat Şenliği’nde Yörük Türkmenlerin yöresel kıyafetlerini giydi Konuşması sırasında sesi kısılan Yıldırım, “Yörük kardeşlerimi görünce nutkum tutuldu” diyerek espri yaptı

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen ve Sanat Şenliği’nde Yörük Türkmenlerin yöresel kıyafetlerini giyerek ‘Toy Beyi’ seçildi. Yıldırım, "Dünyada esaret altına girmeyen, kimseyi de esareti altına almayan tek ulus vardır; o da Türk milletidir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, beraberindeki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ve milletvekilleriyle birlikte Sarıçam ilçesi Mustafalar Mahallesi’nde düzenlenen Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen ve Sanat Şenliği’ne katıldı. Şenlikte kurulan çadırları gezip Yörük Türkmenlerle sohbet eden Yıldırım, Yörük Türkmenlerin yöresel kıyafetlerini giyerek ‘Toy Beyi’ seçildi.

Şenlikte konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Yörük Türkmenlerin örf ve adetlerini yüzyıllardır yaşattığını belirterek, “Bizi geleceğe taşıyacak olan; örf ve adetlerimizi yaşatmaktır. Eğer böyle olmasaydı, Hazar Denizi ile Aral Gölü etrafında, Orta Asya bozkırlarında yaşayan Oğuzların izleri Anadolu’nun her köşesinde yankılanmaz, balkanlara kadar gidemezdi. Yörük kardeşlerim ecdadımızın değerlerini bu topraklarda yaşatıyor. Kökleri yüzlerce yıllara uzanan törelerimizi canlı tutuyorlar. Bizler de ecdadımızın emanet ettiği bu topraklara gözümüzün içi gibi bakacağız” diye konuştu.

Türkiye üzerinde hain emelleri olanlara hak ettikleri dersi 2023’te bir kez daha vereceklerini kaydeden Yıldırım, şöyle devam etti:

“Dünyada esaret altına girmeyen, kimseyi de esareti altına almayan tek ulus vardır; o da Türk milletidir. Bunun için bu topraklarda hesap yapanların bir kere değil, bin kere düşünmesi lazım. Bunlar Gezi olaylarında da milleti birbirine düşürmeye çalıştırlar. Millet, lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında gür sesiyle hak ettikleri cevabı kendilerine verdi. Ben o zaman Ulaştırma Bakanıydım. Bunlar, ülkeye yol, köprü, havalimanı, baraj yapılmasın diyordu. Elhamdülillah yolları da köprüleri de havalimanlarını da tünelleri de yaptık. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik.”

Konuşması sırasında sesi kısılan Yıldırım, “Yörük kardeşlerimi görünce nutkum tutuldu” diyerek espri yaptı. Yıldırım, Uğur Işılak’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için seslendirdiği müziğin sesinin kısılmasını isteyerek, “Müziğin önüne geçmek için bağırıyorum. Onun önüne geçemeyiz zaten. Ses tonunu biraz küçültelim, olur mu? Beni ‘Toy Beyi’ seçtiniz. Bunun da bir sorumluluğu var. Buraya daha sık geleceğiz, daha sık buluşacağız. Kim kiminle yol yürürse yürüsün, endişeniz olmasın. Bu toprakların, bu bayrağın gerçek sahibi; aziz Türk milletidir” dedi.



"Özel bir tedbir paketini hayata geçireceğiz"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ise Yörük Türkmenlerin, göçer kültürünü devam ettirmek için pek çok sıkıntıyla ve zorlukla mücadele ettiklerini hatırlatarak, "Bu katlanılan sıkıntılar kolay değil. Bakanlık olarak biz de bu sıkıntıları bir nebze hafifletmek için özel bir tedbir paketini hayata geçireceğiz. Bu çerçevede göçerlerin günlük hayatında ihtiyaç duydukları izolasyon çadırlarını, güneş enerjisi sistemlerini karşılamak için Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında destekleyeceğiz. Bunun için 182 göçer ailemiz yaşam çadırı, güneş enerjisi ve çeşitli elektrikli cihazlara sahip olacaklar. 15 göçer ailemize de hayvanlarını daha sağlıklı şartlarda barındırmaları için çadır ağılları hizmetlerine sunacağız. Hayvan içme suyu tankı konusunda da kendilerine yardımcı olacağız. Meraya ulaşım konusunda yeni yolların inşası ve içme suyu altyapılarını iyileştirmek de önceliklerimiz arasında olacak” diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı kapılarının herkese açık olduğunu söyleyen Bakan Kirişci, “Toprak Mahsulleri Ofisi olarak, küçükbaş hayvan üreticilerimize piyasanın oldukça altında bir fiyatla son 7 ayda yaklaşık 14 bin ton arpa dağıttık. Her ay 15 ilçemizde 2 bine yakın üreticimiz bu hizmetten faydalanıyor. Ayrıca üreticilerimize 20 ila 25 milyon TL maddi destek sağlanmış durumda. Tarım ve orman alanında bizlerden desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Kırsalın en önemli aktörlerinden Yörük Türkmen kardeşlerimizden gelen her talebimizin başımızın üstünde yeri vardır” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, 2023 yılında gelmiş geçmiş en yüksek oy oranıyla yeniden Cumhurbaşkanı seçeceklerini söyledi.

