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Binali Yıldırım: Bize düşen güçlü olmak, masum ve mağdur insanlara destek olmaktır (2)

DHA

Binali Yıldırım: Bize düşen güçlü olmak, masum ve mağdur insanlara destek olmaktır (2)


BİNALİ YILDIRIM 'TOY BEYİ' SEÇİLDİ
AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ve milletvekilleriyle birlikte Sarıçam ilçesi, Mustafalar Mahallesi'nde düzenlenen Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen ve Sanat Şenliği'ne katıldı. Şenlikte kurulan çadırları gezip, Yörük Türkmenlerle sohbet eden Yıldırım, yöresel kıyafetler giyip 'Toy Beyi' seçildi.
'ÖRF VE ADETLERİMİZİ YAŞATACAĞIZ'
Burada konuşan Binali Yıldırım, "Bizi geleceğe taşıyacak olan; örf ve adetlerimizi yaşatmaktır. Eğer böyle olmasaydı; Hazar Denizi ile Aral Gölü etrafında, Orta Asya bozkırlarında yaşayan Oğuzların izleri, Anadolu'nun her köşesinde yankılanmaz, Balkanlar'a kadar da gidemezdi. Yörük kardeşlerim, ecdadımızın değerlerini bu topraklarda yaşatıyor. Kökleri yüzlerce yıllara uzanan törelerimizi canlı tutuyorlar. Bizler de ecdadımızın emanet ettiği bu topraklara gözümüzün içi gibi bakacağız" dedi.
'YOLLARI BÖLDÜK, GÖNÜLLERİ BİRLEŞTİRDİK'
Türkiye üzerinde hain emelleri olanlara, 2023'te ders verileceğini savunan Yıldırım, "Dünyada esaret altına girmeyen, kimseyi de esareti altına almayan tek ulus vardır; o da Türk milletidir. Bu topraklarda hesap yapanların bir kere değil; bin kere düşünmesi lazım. Bunlar, Gezi olaylarında da milleti birbirine düşürmeye çalıştı. Millet, lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında, gür sesiyle hak ettikleri cevabı; kendilerine verdi. O zaman Ulaştırma Bakanı'ydım. Bunlar, ülkeye 'Yol, köprü, havalimanı, baraj yapılmasın' diyordu. Elhamdülillah. Yolları da köprüleri de havalimanlarını da tünelleri de yaptık. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik" diye konuştu.
KONUŞMA SIRASINDA SESİ KISILDI
Konuşması sırasında sesi de kısılan Yıldırım, "Yörük kardeşlerimi görünce nutkum tutuldu" diyerek espri yaptı. Yıldırım, Uğur Işılak'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için seslendirdiği müziğin sesinin kısılmasını isteyerek, "Müziğin önüne geçmek için bağırıyorum. Onun önüne geçemeyiz zaten. Ses tonunu biraz küçültelim, olur mu? Beni 'Toy Beyi' seçtiniz. Bunun da bir sorumluluğu var. Buraya daha sık geleceğiz, daha sık buluşacağız. Kim kimin ile yol yürürse yürüsün; endişeniz olmasın. Bu toprakların, bu bayrağın gerçek sahibi; aziz Türk milletidir" ifadelerini kullandı.
'GÖÇERLERİN SIKINTILARINI HAFİFLETECEĞİZ'
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de göçerlerin pek çok zorluk yaşadığını hatırlatarak, şöyle konuştu:
"Bu katlanılan sıkıntılar kolay değil. Bakanlık olarak bu sıkıntıları, bir nebze hafifletmek için özel bir tedbir paketini hayata geçireceğiz. Bu çerçevede göçerlerin günlük hayatında ihtiyaç duydukları izolasyon çadırlarını, güneş enerjisi sistemlerini karşılamak için Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında destekleyeceğiz. Bunun için 182 göçer ailemiz; yaşam çadırı, güneş enerjisi ve çeşitli elektrikli cihazlara sahip olacaklar. 15 göçer ailemize de hayvanlarını daha sağlıklı şartlarda barındırmaları için çadır ağılları hizmetlerine sunacağız. Hayvan içme suyu tankı konusunda da kendilerine yardımcı olacağız. Meraya ulaşım konusunda yeni yolların inşası ve içme suyu altyapılarını iyileştirmek de önceliklerimiz arasında olacak."
'ÜRETİCİLERE HİZMETE DEVAM EDECEĞİZ'
Üreticilere hizmet etmeye devam edeceklerini de açıklayan Bakan Kirişci, "Toprak Mahsulleri Ofisi olarak, küçükbaş hayvan üreticilerimize piyasanın oldukça altında bir fiyat ile son 7 ayda yaklaşık 14 bin ton arpa dağıttık. Her ay 15 ilçemizde iki bine yakın üreticimiz, bu hizmetten faydalanıyor. Ayrıca üreticilerimize 20 ila 25 milyon TL maddi destek sağlanmış durumda. Tarım ve orman alanında bizlerden desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum" dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, 2023 yılında gelmiş geçmiş en yüksek oy oranıyla yeniden Cumhurbaşkanı seçeceklerini söyledi. Yıldırım ve beraberindekiler, daha sonra kentteki esnafı ziyaret etmek için şenlikten ayrıldı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI
2022-05-08 17:57:21

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