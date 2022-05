Milletvekillerinden iş adamlarına destek sözü

"Adana İçin Birlik" temalı kahvaltı organizasyonunda Adana milletvekilleri iş adamlarıyla bir araya geldi.

Üretici ve Sanayici İş Adamları Konfederasyonu Adana İl Başkanlığınca, Adana'da faaliyet gösteren iş adamlarının sıkıntılarının anlatılması ve kısa sürede çözüme kavuşturulması için düzenlenen organizasyona, AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, CHP Adana Milletvekilleri Ayhan Barut, Müzeyyen Şevkin ve Burhanettin Bulut katıldı.

AK Parti'li Dağlı, “Böyle bir oluşum ile bir araya gelmek, sizleri dinlemek bizim için çok önemli. Sizlerin meclisteki emanetçileriniz olarak sizlerin yaşadığı sıkıntılarda her zaman yanınızda olacağımızı bilmenizi isterim. Son olarak da Adanamız için düzenlediğiniz bu anlamlı organizasyon için başta Vedat başkan olmak üzere hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra söz alan CHP'li Bulut, “Genç, ışıl ışıl ve böyle dinamik bir ekip ile Adanamız için bir araya gelmek, fikir alışverişinde bulunmak bizim için çok özel bir durum. Tüm vekillerimizin amacı Adana için, Adanalı için hizmet etmek ve mücadele etmektir. Taleplerinizin çözümü veya mecliste dile getirilmesi konusunda her zaman yanınızda olduğumu belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

CHP'li Barut ise, “Adana için birlik temalı bu organizasyonda tüm vekil arkadaşlarım ile birlikte sizlerin meclisteki sesiniz olarak sizleri temsil etmeye ve sıkıntıların çözüme kavuşturulması hususunda konunun her zaman takipçisi olacağımızı bilmenizi isterim" dedi.

CHP'li Şevkin'de, “Diğer vekil arkadaşlarımın da ifade ettiği gibi Adanamız için hizmet etmeye, hizmet eden sizin gibi değerli iş insanlarına destek olmak boynumuzun borcu. Her zaman sizleri dinlemeye ve yardımcı olmaya hazırız” dedi.

TÜSİKON Adana İl Başkanı Vedat Örgen'de, “Sosyal sorumluluk projeleri, ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı, öğrenci kardeşlerimize burslar, istihdam alanında gösterdiğimiz gayret ile yüzlerce insana iş imkanı sağlayarak Adanamız için elimizden geldiğince hizmet etmeye çalışıyoruz. Adana için birlikte hareket etmeye ve birlikte çalışmaya daima gayret göstereceğimizi bilmenizi isterim” ifadelerini kullandı.

