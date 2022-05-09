Alparslan Kuytul tutuklandı (2)

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TUTUKLANDI

Adana'da kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın bir dönem yöneticiliğini de yapan iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılması ile ilgili davada İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, gasp, adam yaralamaya azmettirme, işkence' suçlamasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Alparslan Kuytul tutuklandı.

Bu arada, Sarısaçlı'nın kaçırılmasıyla ilgili açılan davada tutuklu sayısı Alparslan Kuytul'la birlikte 8'e yükseldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez ADANA, (DHA)

2022-05-09 17:05:15



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