Köpekten kaçmaya çalışırken düşüp yaralandı; o anlar kamerada

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Anıl ATARYaşarcan SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA'da, başıboş köpeğin peşinden koştuğu çocuk, yere düşmesi sonucu yaralanırken, bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi'nde meydana geldi. Başka mahalleden ailesi ile misafirliğe gelen küçük çocuk, oyun oynamak için sokağa çıktı. Bu sırada boş arsadan gelen sahipsiz köpek, küçük çocuğun peşinden koşmaya başladı. Kaçan çocuk, beton zemine düşerek yaralanırken, köpeği de çevredekiler uzaklaştırdı. Bu anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana Anıl ATARYaşarcan SERİNTÜRK

2022-05-10 10:52:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.