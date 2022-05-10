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Adana'da kebap yapmayı öğrenen İtalyan şefler: Avrupa'da dönere 'kebap' deniyor

DHA

Adana'da kebap yapmayı öğrenen İtalyan şefler: Avrupa'da dönere 'kebap' deniyor


Nuri PİR Yusuf KANTARLI/ADANA,(DHA)ADANA´nın Yemek Mirası Projesi´ne katılan İtalyan 12 şef, kentin unutulmaya yüz tutmuş yemeklerinin yanı sıra Adana kebabını da yapmayı öğrendi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte ilk kez tattıkları kebabın lezzetine tam not veren aşçılar, Avrupa'da dönere 'kebap' dendiğini söyledi.
Gıda, çevre ve tarımda çeşitli çalışmaların yanı sıra yöresel lezzetleri de dünyayla buluşturan İtalyan Wigwam kuruluşu, ağına Adana´yı da dahil etti. Adana Toroslar Federasyonu, Çukurova Üniversitesi ve Wigwam ortaklığıyla yürütülen Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Koruma ve Diyalog Hibe Programı kapsamında desteklenen `Adana´nın Yemek Mirası Projesi´ne dahil olan 12 İtalyan şef, kente geldi. Adana'da yemek kursları ve yarışmanın ardından İtalyan ve Türk aşçılarım katılımıyla yemek mirası paylaşım etkinliği düzenlendi. Adanalı şeflerle birlikte kentte unutulmaya yüz tutmuş yemekleri tadan ve yapımını öğrenen aşçılar, kendi ülkelerindeki yöresel yemekleri de Türk şeflere öğretti. Kentteki bir otelin mutfağında, Türkiye´nin en popüler yemeklerinden Adana kebabını da yapmayı öğrenen şefler, zırhla et kıyıp, şişe sapladı. Daha sonra mangalda pişirilen kebaplar, lezzetiyle tam not aldı.
Adana Toroslar Federasyonu Başkanı Cenap Erol, katılımcılara teşekkür ederek, projenin kente katkı sunmasını beklediklerini söyledi.
Otelin yönetici şefi ve aynı zamanda projenin destekçilerinden Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanvekili Koray Türk de "Misafir şeflerimizle Adana´nın yanı sıra İtalya´nın yerel yemeklerini yaptık ve tattık. Sabahın erken saatlerinden bu yana çalışıyoruz. Ustalarımızın el kıymasından Adana kebabıyla tanıştık. Ayrıca masalarımızın zengin meze çeşitleri ünlüdür. Onları da tanıtma fırsatı bulduk" dedi.
'VENEDİK İLE ADANA'NIN ÖZEL BİR BAĞI VAR'
Wigwam Koordinatör Başkanı Efrem Tassinato ise 21 ülkede faaliyet gösterdiklerini belirterek, ağlarına Adana´yı da dahil etmekten mutlu olduklarını kaydetti. Yapılan çalışmaların verimli olduğunu belirten Tassinato, şunları söyledi:
"Daha önce Adana kebabını bilmiyorduk ama buraya geldiğimizde nasıl yapıldığını öğrenerek büyük keşif yapmış olduk. Avrupa´da bilinen bir gerçek var ki kebap bu şekilde yapılmıyor. Avrupa´da döner şeklinde yapılana 'kebap' deniyor. Burada bunu öğrenmekten büyük keyif aldık, çok daha derin bilgiye sahip olduk. Arkadaşlarımız Türk yemeklerini detaylı şekilde öğrendi biz de onlara İtalyan lezzetlerini tattırmaktan çok memnun olduk. Wigwam kuruluşunun merkezi Venedik bölgesi. Venedik ile Adana´nın özel bir bağı var. Buralar eskiden baharat yolunun birer noktasıydı. Özellikle Adana Limanı´ndan ya da Venedik Limanı´ndan kalkan baharatçılar ya da ticari faaliyetler her zaman Venedik ile Adana´nın bağlantısı olduğunu bize düşündürdü ve biz de Adana´da olmaktan çok memnuniyet duyuyoruz" (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR Yusuf KANTARLI
2022-05-10 11:08:54

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