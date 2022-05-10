Vali Elban: "Anavarza, Efes'ten çok daha büyük bir antik kent"

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, Anavarza Antik Kenti’nin Anadolu'nun bilinen en büyük antik kenti olan Efes'ten çok daha büyük olduğuna dikkat çekerek, “Sorumluluğumuz da çok büyük” dedi.

Vali Elban, Çukurova Kalkınma Ajansının güdümlü proje desteği ile hazırlanan ve Adana Valiliğince 21 milyon TL bedelle ihale edilen “Anavarza Yeniden Doğuyor” projesi kapsamında Kozan ilçesindeki Anavarza Antik Kenti’nde yapılan restorasyon ve kazı çalışmalarını yerinde inceledi.

Yetkililerden bilgiler alan Vali Elban, Anavarza Antik Kenti’nin önemli bir tarihi değer olduğunu, restorasyon çalışmalarının bir an evvel tamamlanması için herkesin titizlikle çalışması gerektiğine vurgu yaptı.

Dünya Geçici Kültür Mirası Listesinde yer alan Anavarza Antik Kenti’nin önemine dikkat çeken Vali Elban, “Kentimizin binlerce yıllık tarihi geçmişine ışık tutan Kozan Anavarza Antik Kenti’nde yapılan çalışmaları adım adım takip ediyoruz. İlimizin tarihi eserlerini ve kültürel varlıklarını gelecek nesillere miras bırakmak amacıyla azami gayret gösteriyoruz” dedi.

Dünyanın ilk planlanmış duble yolunun Anavarza'da yer aldığını da belirten Vali Elban, “Anavarza Antik Kenti, Anadolu'nun bilinen en büyük antik kenti olan Efes'ten çok daha büyük bir antik kent. Burası Anadolu'nun yalnızca bilim ve kültürüne değil aynı zamanda tarihine de ışık tutacak. Onun için sorumluluğumuz çok büyük” dedi.

Büyük bir doktor ve eczacı olarak Anadolu’da ve Anavarza’da yaşayan Dioscorides ile ilgili yapılan çalışmalardan da bahseden Vali Elban, “Dioscorides, bu verimli topraklarda yaşamış, zengin kültürel mirasımızın dünyaya bir armağanıdır. Bizler de bu mirası yaşatmak için bazı çalışmalar yapıyoruz. Bu bağlamda bu topraklarda yaşamış Dioscorides’in evinde çalışmalar yapılacak, onunla ilgili vitrinler ve bilgi panoları oluşturulacak; ayrıca Dioscorides’in çalışmalarını anlatan belgesel niteliğinde animasyon filmleri hazırlanacak” dedi.

Vali Elban’ın inceleme gezisine Vali Yardımcısı Muzaffer Şahiner, Adana Rölöve ve Anıtlar Müdürü Betül Kiminsu ile ilgili yetkililer katıldı.

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