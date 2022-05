Nefes borusuna yemek kaçtı, 'Heimlich manevrası' bilen işletmeci kurtardı

Can ÇELİKEser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA´da nefes borusuna yemek kaçıp nefessiz kalan siyaset bilimci Mehmet Gazioğlu´nu (26), daha önce ilk yardım eğitimi alan restoranın işletmecisi Mehmet Mustafa Mirdesli (38) tarafından 'Heimlich manevrası' ile kurtarıldı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 30 Nisan günü saat 12.00 sıralarında Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi´nde meydana geldi. Siyaset bilimci Mehmet Gazioğlu, gittiği restoranın önündeki masada yemek yerken, nefes borusuna yemek kaçtı. Can havliyle restorana giren Gazioğlu, işletme sahibi Mehmet Mustafa Mirdesli´den yardım istedi. Daha önce ilk yardım eğitimi alan Mirdesli, nefessiz kalan Gazioğlu´na Heimlich manevrası uyguladı. İşletmecinin bu hamlesiyle Gazioğlu, nefes borusuna kaçan yemekten kurtuldu. Yaşanan o anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

`İKİNCİ DOĞUM GÜNÜM OLDU´

Yaşadığı olayın herkesin başına gelebileceğini belirten Gazioğlu, toplumun ilk yardım konusunda bilinçlenmesi gerektiğini kaydetti. 30 Nisan´ı ikinci doğum günü olarak gördüğünü kaydeden Gazioğlu, "Nefessiz kaldığımda ölümle burun buruna geldiğimi hissettim. İşletmecinin ilk yardım bilgisi beni hayata tutundurdu. Çocukluk yıllarımda ilk yardım eğitimi almıştım. Sonradan bu bilgiler unutuluyor. İşin ciddiyeti böyle bir olay yaşanınca anlaşılıyor. Bundan sonraki yaşamımda ilk yardım konusunda bilinçlendirici çalışmalar yapacağım" dedi.

`DAHA ÖNCE DE HAYAT KURTARDIM´

Mehmet Mustafa Mirdesli ise önceki yıllarda turizm sektöründe çalışırken ilk yardım eğitimi aldığını, bundan dolayı Heimlich manevrasını bildiğini belirtti. Olay anında paniklemeden hareket ettiğini anlatan Mirdesli, "Daha önce de bu şekilde iki çocuğun hayatını kurtarmıştım. Onlar çocuk olduğu için biraz daha telaş yapmıştım. Gazioğlu, sık sık işletmemize gelip yemek yiyen sevdiğimiz bir dostumuz. Olayın ardından beni defalarca aradı ve hediyeler verdi. Mutluyum çünkü hayat kurtarmak güzel bir şey" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2022-05-11 09:49:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.