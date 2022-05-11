Van, güzellik sektörünün bölgedeki yeni merkezi oluyor

Estetik, güzellik, kişisel bakım ve kozmetik sektörlerine yönelik Türkiye’nin en etkin fuar organizasyonlarına imza atan Adana merkezli Us Fuar, ‘Beauty Life Van’ fuarının 2’incisini 2729 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirecek.

Birçok sektörde Türkiye’nin en etkin organizasyonlarına imza atan Us Fuar, Beauty Life Van Fuarı’nın 2’ncisinin 2729 Mayıs tarihleri arasında Van Tuşba Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Us Fuar Genel Müdürü Ülker Selviler, 2’nci ‘Beauty Life Van’ fuarına birçok markanın ilgi gösterdiğine dikkat çekerek, “Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Van ve çevresindeki şehirlerden kuaförleri, güzellik salonu uzmanlarını, estetisyenleri fuarımıza davet ettik. Yanı sıra İran’ın farklı şehirlerinde sektör temsilcilerini ziyaret ederek fuarımıza davette bulunduk. İran başta olmak üzere komşu ülkelerden çok sayıda sektör temsilcisi ziyaretçimiz olacak. Estetik, güzellik, kişisel bakım ve kozmetik sektörlerinde yüzlerce ürünün sergileneceği ‘Beauty Life Van’da eğitim ve showlar da yer alacak. Katılımcı ve ziyaretçilerin ücretsiz yararlanacağı bu etkinlikler arasında çeşitli sürprizlerimiz de yer alacak. Doğu Anadolu’nun en görkemli buluşmalarından birine daha şahit olacağız” dedi.

Fuara ev sahipliği yapacak kent olan Van’ın Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veysel Koç da yeni ürün ve yeni uygulamaların sergileneceği fuarda yerli ve yabancı meslektaşlarıyla buluşacaklarını söyledi.



Kimler katılacak?

Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Van Ticaret ve Sanayi Odası’nın desteklediği ‘Beauty Life Van Fuarı’nda medikal, estetik, dermatoloji, kozmetik, makyaj, spa, wellness, fitness, profesyonel tırnak, el ayak, saç bakım, saç kaynak, lazer ve zayıflama ekipmanları ve ürünleri sergilenecek. Fuarda doktorlar, dermatologlar, güzellik uzmanları, kuaförler, sektör profesyonelleri, estetik güzellik merkezleri temsilcileri hazır bulunacak.

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