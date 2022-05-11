Alara Altındağ, Çukurova Belediyesi'nde

Yeni krediyle konut alan ayda ne kadar ödeyecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sultanlar Ligi'nin yeni takımlarından Çukurova Belediyesi SK, Alara Altındağ'ı transfer etti.

Sultanlar Ligi'nin yeni takımı Çukurova Belediyesi Spor Kulübü dış transfere devam ediyor. Daha önce 10 oyuncu ile anlaşan turuncumavililer 11. dış transferini sosyal medya hesabından duyurdu. Daha önce PTT, Keçiören Belediye ve Mert Grup formalarını terleten libero Alara Altındağ yeni sezonda Çukurova Belediyesi SK formasını giyecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.