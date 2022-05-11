Özel gereksinimli çocuklara yangın eğitimi

Adana Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından 1016 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında çocuklara yangın eğitimi verdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerince, özel bir kurumda eğitim alan özel gereksinimi olan çocuklara yangın anında ve sonrasında ne yapmaları gerektiği anlatılarak tatbikat yaptırıldı. Tatbikat öncesinde İtfaiye Daire Başkanlığı’nın deneyimli personeli tarafından çocuklara yangın anında ne yapmaları gerektiği, yangın tüpünün nasıl kullanılması ve muhtemel bir yangına ilk müdahalenin nasıl yapılacağı konularında bilgi verildi.

Sunumun ardından sınıflarına geçen öğrenciler, siren sesiyle birlikte öğrendiklerini uygulayarak temsili yangından kurtuldu. Yangın tüpü ile ateşe müdahale eden öğrenciler, itfaiye aracına binerek temsili yangın yerine gidip, müdahalede bulundular.

Tatbikat sonrası öğrenciler, müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

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