'Kadayıfçı Olcay' silahlı saldırıda öldürüldü



Anıl ATAR/ ADANA, (DHA)ADANA´da, `kadayıfçı Olcay´ olarak tanınan tatlıcı Olcay Tekin, silahlı saldırıda ağır yaralanarak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, kaçan cinayet şüphelisini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, öğle saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Hurmalı Mahallesi´nde, kadayıf imalathanesinin yanındaki oto tamircisinde meydana geldi. Tamirhanede arkadaşlarıyla sohbet eden, `kadayıfçı Olcay´ olarak tanınan tatlıcı Olcay Tekin´in yanına gelen kimliği belirsiz kişi, tabancası çekerek ateş etti. `Olcay´ diye bağırarak ateş eden saldırgan kaçarken, kanlar içinde yere yığılan Tekin de arkadaşları tarafından otomobille hastaneye götürüldü. Ağır yaralı Olcay Tekin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan cinayet şüphelisini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana Anıl ATAR

2022-05-11 13:51:10



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